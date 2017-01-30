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Часы обратного отсчета запущены в Калининграде за 500 дней до ЧМ-2018
Часы с обратным отсчетом времени до старта чемпионата мира 2018 года в России были запущены в Калининграде за 500 дней до начала турнира, сообщает "Р-Спорт".
В церемонии запуска часов обратного отсчета на территории сквера у монумента "Мать-Россия" в центре Калининграда приняла участие пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и посол чемпионата мира от Калининграда Наталья Ищенко.
"Принимать чемпионат - это не только огромная ответственность, но и большая радость для всех жителей нашей страны. Уверена, что у Калининграда есть все, что нужно, чтобы достойно встретить его. Сегодня мы запускаем часы обратного отсчета, и это всем нам позволит ощутить приближение этого замечательного спортивного праздника", - сказала Ищенко.
В церемонии запуска часов обратного отсчета на территории сквера у монумента "Мать-Россия" в центре Калининграда приняла участие пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и посол чемпионата мира от Калининграда Наталья Ищенко.
"Принимать чемпионат - это не только огромная ответственность, но и большая радость для всех жителей нашей страны. Уверена, что у Калининграда есть все, что нужно, чтобы достойно встретить его. Сегодня мы запускаем часы обратного отсчета, и это всем нам позволит ощутить приближение этого замечательного спортивного праздника", - сказала Ищенко.
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