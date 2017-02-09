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Андрей Лях на правах свободного перешёл в "Анжи"

"Анжи" заключил контракт с полузащитником Андреем Ляхом, последней командой которого была "Томь", передаёт Sportbox.ru.

26-летний игрок перешел в махачкалинский клуб на правах свободного агента. До "Томи" Лях выступал за тульский "Арсенал". В РФПЛ на его счету 22 матча.
Теги: Анжи
Вчера, 23:20
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