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Андрей Лях на правах свободного перешёл в "Анжи"
"Анжи" заключил контракт с полузащитником Андреем Ляхом, последней командой которого была "Томь", передаёт Sportbox.ru.
26-летний игрок перешел в махачкалинский клуб на правах свободного агента. До "Томи" Лях выступал за тульский "Арсенал". В РФПЛ на его счету 22 матча.
26-летний игрок перешел в махачкалинский клуб на правах свободного агента. До "Томи" Лях выступал за тульский "Арсенал". В РФПЛ на его счету 22 матча.
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