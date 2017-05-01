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– Насколько игра шла в соответствии с вашим планом? Довольны командой?

– С точки зрения наших оборонительных действий, она развивалась по плану. Хотя, конечно, два голевых стопроцентных момента мы все равно пропустили. В этом сезоне очень много нам не везет, поэтому везение где-то возвращается. В атакующих действиях у нас не получился выход из под прессинга "Краснодара". Хотя я не могу сказать, что прессинг был очень агрессивен или эффективен. Мы просто допускали иногда простые ошибки.



С такой командой, как "Краснодар" приходится очень много обороняться, тратить на это силы. Поэтому не хватает иногда на атаку.



– Какой разбор был сделан после прошлого матча, где игроки "Анжи" много ошибались в обороне? Как это повлияло на сегодняшний матч.

– Две разных игры. В том матче мы сидели в штрафной площадке Томска. Там мы "глотнули" быстрые атаки и абсолютно все завершились результативно. Мы же не использовали огромное количество моментов. Поэтому сравнивать эти матчи нельзя. По соотношению владения мяча, наверное, было 70 на 30 сегодня. Тем не менее, по такой игре, когда команда тотально владеет территорией, если она длительное время не создает моменты, всегда есть шансы, чтобы её наказать. Мы этими моментами не воспользовались.



– Насколько у "Анжи" увеличись шансы остаться в Премьер-лиге на следующий год?

– Я доволен сегодняшним результатом. Шансы остаться в Премьер-лиге у нас появились с того момента, как я возглавил команду.

