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Россия - Чили: фотоотчет матча

В товарищеском матче в рамках подготовки к Кубку конфедераций сборная России принимала команду Чили. Встреча завершилась ничьей - 1:1. Предлагаем Вашему вниманию фотоотчет матча.































Теги: Сборная России Фото
Сегодня, 08:39
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