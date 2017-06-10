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Россия - Чили: фотоотчет матча
В товарищеском матче в рамках подготовки к Кубку конфедераций сборная России принимала команду Чили. Встреча завершилась ничьей - 1:1. Предлагаем Вашему вниманию фотоотчет матча.
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