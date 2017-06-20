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Агент: у Давыдова есть варианты развития карьеры, но "Спартак" его не отпускает
Агент форварда "Спартака" Дениса Давыдова Иван Бакулин сообщил, что у игрока имеются различные варианты развития карьеры, но клуб не отпускает футболиста в аренду.
"Варианты у Давыдова есть. Но клуб не отпускает его. Для того, чтобы игрок прогрессировал, ему нужна постоянная игровая практика. Возможно, в "Спартаке" считают, что в ФНЛ Денис вырастет в суперфутболиста", - цитирует агента "Р-Спорт".
"Варианты у Давыдова есть. Но клуб не отпускает его. Для того, чтобы игрок прогрессировал, ему нужна постоянная игровая практика. Возможно, в "Спартаке" считают, что в ФНЛ Денис вырастет в суперфутболиста", - цитирует агента "Р-Спорт".
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