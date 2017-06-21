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Криштиану Роналду: Португалия впервые побеждает в России, я очень рад!
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду был признан лучшим игроком матча против сборной России и очень быстро и лаконично выступил перед журналистами на специальной пресс-конференции.
"Я очень рад. Мы знали, что игра будет очень сложной. Мы играли против очень сложной команды. Португалия впервые побеждает в России. Наша команда сыграла очень хорошо против соперника игравшего дома. Трибуны сильно давили на нас, но мы сыграли лучше соперника. У нас четыре очка и можно поздравить нашу команду. Большое спасибо!" - заявил Роналду и быстро покинул зал для пресс-конференций.
"Я очень рад. Мы знали, что игра будет очень сложной. Мы играли против очень сложной команды. Португалия впервые побеждает в России. Наша команда сыграла очень хорошо против соперника игравшего дома. Трибуны сильно давили на нас, но мы сыграли лучше соперника. У нас четыре очка и можно поздравить нашу команду. Большое спасибо!" - заявил Роналду и быстро покинул зал для пресс-конференций.
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