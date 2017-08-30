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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Вячеслав Караваев: существует вероятность моего возвращения в чемпионат России
Защитник "Спарты" Вячеслав Караваев, вызванный в сборную России для подготовки к контрольному матчу с московским "Динамо", заявил, что имеет варианты возвращения в чемпионат России.
"Еще два дня (трансферного окна). Возможно, что-то произойдет. Возможен такой вариант, - ответил Караваев журналистам на вопрос, не хочет ли он вернуться в Россию. - Я никогда не говорил, что не вернусь в Россию. Увидим, посмотрим. Вероятность существует, но могу остаться и в "Спарте".
Ранее сообщалось, что Караваев может продолжить карьеру в московском "Локомотиве".
"Еще два дня (трансферного окна). Возможно, что-то произойдет. Возможен такой вариант, - ответил Караваев журналистам на вопрос, не хочет ли он вернуться в Россию. - Я никогда не говорил, что не вернусь в Россию. Увидим, посмотрим. Вероятность существует, но могу остаться и в "Спарте".
Ранее сообщалось, что Караваев может продолжить карьеру в московском "Локомотиве".
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