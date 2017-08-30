Вячеслав Караваев: существует вероятность моего возвращения в чемпионат России

Защитник "Спарты" Вячеслав Караваев, вызванный в сборную России для подготовки к контрольному матчу с московским "Динамо", заявил, что имеет варианты возвращения в чемпионат России."Еще два дня (трансферного окна). Возможно, что-то произойдет. Возможен такой вариант, - ответил Караваев журналистам на вопрос, не хочет ли он вернуться в Россию. - Я никогда не говорил, что не вернусь в Россию. Увидим, посмотрим. Вероятность существует, но могу остаться и в "Спарте".Ранее сообщалось, что Караваев может продолжить карьеру в московском "Локомотиве".