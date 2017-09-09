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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Джанни Инфантино: таких прекрасных стадионов, как "Лужники", очень мало
Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился впечатлениями от БСА "Лужники", которая станет главным стадионом предстоящего чемпионата мира.
- Все видият, насколько прекрасный этот стадион. На самом деле таких стадионов очень мало, приводит слова Инфантино корреспонденто Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Спортивное сооружение полностью готово, оно сделано по последнему слову техники и готово принимать матчи. У него потрясающая энергетика. У тех, кто будет здесь играть, будет множество впечатлений. Чемпионат мира будет прекрасным.
- Все видият, насколько прекрасный этот стадион. На самом деле таких стадионов очень мало, приводит слова Инфантино корреспонденто Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Спортивное сооружение полностью готово, оно сделано по последнему слову техники и готово принимать матчи. У него потрясающая энергетика. У тех, кто будет здесь играть, будет множество впечатлений. Чемпионат мира будет прекрасным.
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