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Джанни Инфантино: таких прекрасных стадионов, как "Лужники", очень мало

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился впечатлениями от БСА "Лужники", которая станет главным стадионом предстоящего чемпионата мира.

- Все видият, насколько прекрасный этот стадион. На самом деле таких стадионов очень мало, приводит слова Инфантино корреспонденто Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Спортивное сооружение полностью готово, оно сделано по последнему слову техники и готово принимать матчи. У него потрясающая энергетика. У тех, кто будет здесь играть, будет множество впечатлений. Чемпионат мира будет прекрасным.
Теги: Инфантино
Сегодня, 18:26
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(1)
№4 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:43) #
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online

Цитата: grisha
Это фуфло, не нужное людям

Да можно все что угодно писать . Твое право.

Но ты же не будешь оспаривать то, что Москва живет, а все остальные хyй сосут?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№3 Написал: grisha (Сегодня, 18:39) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Это Москва !

Это фуфло, не нужное людям
Всегда было, есть и будет исторически
ПЫЛЬ в глаза
Регистрация: 19.04.2017
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:38) #
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online

Это Москва ! А не провинция. Увы. Реалии .


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
и что характерно - обошлись по старинке цементом, без этих новомодных нанотехнологий в виде таджикской мочи..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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