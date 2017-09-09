Джанни Инфантино: таких прекрасных стадионов, как "Лужники", очень мало

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился впечатлениями от БСА "Лужники", которая станет главным стадионом предстоящего чемпионата мира.- Все видият, насколько прекрасный этот стадион. На самом деле таких стадионов очень мало, приводит слова Инфантино корреспондентоВиктория Яковлева. - Спортивное сооружение полностью готово, оно сделано по последнему слову техники и готово принимать матчи. У него потрясающая энергетика. У тех, кто будет здесь играть, будет множество впечатлений. Чемпионат мира будет прекрасным.