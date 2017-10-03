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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Кокорин: шутка с усами? Не надо забывать, что это произошло на отдыхе
Нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кокорин ответил на вопрос, не боялся ли он, что неоднозначная шутка с усами скажется на его вызове в национальную команду.
"Ладно, если бы это произошло во время турнира или моего вызова в сборную, но это произошло на отдыхе. Не надо об этом забывать", — цитирует Кокорина "Чемпионат".
"Ладно, если бы это произошло во время турнира или моего вызова в сборную, но это произошло на отдыхе. Не надо об этом забывать", — цитирует Кокорина "Чемпионат".
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