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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Ахмат" - "Спартак". Оценки матча.
"Спартак" одержал первую гостевую победу в чемпионате в Грозном. Rusfootball.info выставляет оценки участникам встречи.
Евгений Городов 3.0 Голкиперу грозненцев не удалось выручить дважды. В обоих случаях шансы были, несмотря на небрежную игру защитников. Селихов в подобных ситуациях не сплоховал.
Ризван Уциев 3.5 Один из немногих игроков обороны хозяев к кому будет меньше всего претензий у Кононова. Не слишком активничал на чужой половине, но у своих ворот неоднократно полезно играл в отборе и подкате.
Родолфо 2.5 Бразилец, конечно, реализовал пенальти. но это не отменяет два гола «спартаковцев», которые были забиты при пассивном участии Родолфо. Сначала его не слишком активная игра в отборе не помешала Глушакову, а затем позиционная ошибка привела к выходу один на один Адриано.
Фелипе Сампайо 3.0 Защитник грозненцев провел не самую лучшую игру. В нужных моментах его игра в подстраховке пригодилась, но ее не было.
Андрей Семенов 3.0 Российский центрдеф ошибся с при офсайдной ловушке и временами давал себя обыгрывать около штрафной. Да и, в целом, позволял себе мелкий брак.
Бернард Бериша 4.0 Бериша играл не на своей любимой позиции, но это не помешало ему здорово себя проявить. Очень цепко играл в обороне, много отрабатывал во всех частях своей зоны. Сделал несколько опасных вылазок и заработал пенальти.
Аюб Бацуев 3.0 Молодому игроку не хватает пока мощи. По матчу особо не выделялся, позволял себя обыгрывать и был в виновниках первого забитого мяча.
Исмаэл Силва 3.0 Опорный полузащитник точно не сможет занести в актив встречу. Денис Глушаков и партнер покуражились на славу перед штрафной «Ахмата».
Заур Садаев 3.0 В основном, навязывал борьбу в чужой штрафной. Однажды это закончилось ударом по воротам, а второй раз помешал Селихов.
Аблай Мбенг 3.5 Наравне с Беришей отдавался на все сто. Пытался обострять, иногда бил сам. Сделал отличный голевой пас на Жабу. Выручил «Спартак» голкипер.
Лео Жаба 2.5 Нападающий как будто растерял форму за последние недели. Запаздывал на забросы полузащитников, а реальный голевой шанс упустил из-за технической небрежности.
Раванелли Феррейра, Магомед Митришев 3.0 За небольшой промежуток времени оба добавили остроты в атаку. Раванелли хорошо исполнял стандарты.
Апти Ахъядов б/о
Александр Селихов 4.0 Второй голкипер «Спартака» продолжает чувствовать себя увереннее в московской команде. В матче с «Ахматом» не пришлось делать сумасшедшие сейвы, однако неоднократно совершал полезные и быстрые выходы из ворот, что в конечном итоге обезопасило в первом тайме от гола Жабы.
Андрей Ещенко 3.5 Крайнему защитнику сегодня пришлось сложнее всего. На его фланге играл самый активный футболист «Ахмата» Бериша. Андрей точно не поплыл, но не редко играл жестко. Закончилось это только желтой.
Сердар Таски 2.5 Иностранный защитник был не похож на себя лучших образцов. Еще в первом тайме были некоторые позиционные ошибки, которые приводили к ударам сопернику, а во втором нарушил правила в штрафной. Затем и дал обыграть себя вблизи ворот Мбенгу, что привело к удару в перекладину.
Георгий Джикия 3.5 Имел некоторые шансы у чужих ворот при стандартах, а также когда убегал в контратаку, но голевой пас не отдал. Сделал несколько хороших подкатов в штрафной, иногда оставлял за спиной соперников при забросах, но Селихов всегда был первый.
Дмитрий Комбаров 3.0 Ничем особым не отметился. Хозяева поля старались не беспокоить Дмитрия, поэтому ему придется проще всех восстанавливаться перед игрой с «Севильей».
Фернандо 3.5 Бразилец неплохо пробил со штрафного, взаимодействовал с Глушаковым на уровне прошлого года. Особо не обрезал команду, да и в целом атакующим игрокам не слишком многое позволял.
Денис Глушаков 4.5 Денис мощно вернулся. «Спартак» здорово отрезками комбинировал в одно касание. Один из таких голов организовал Промес и Глушаков. Денис открыл счет, а во втором тайме сделал практически результативную передачу. Луис Адриано предпочел поделиться круглым с Мельгарехо. Из минусов можно отметить только несколько неточных ударов.
Александр Самедов 3.0 Российский полузащитник очень неплохо начал матч. Участвуя в комбинациях, но в последствии как-то стих.
Куинси Промес 3.5 Голландец продолжает чудить иногда в завершающей стадии. В концовке это можно списать на усталость. Но нельзя не отметить роскошный гол, который он сделал с Глушаковым. В целом, неплохо повозил оборону и молодого Бацуева.
Педро Роши 3.0 Бразилец был не такой яркой фигурой в атаке, как Адриано, поэтому неудивительна его замена во втором тайме. В актив можно записать лишь один удар в створ.
Луис Адриано 4.0 Форвард провел отменный матч с точки зрения пользы. Не всегда находился на острие и брал на себя игру. Тем не менее полезно комбинировал с полузащитниками и выводил их на ударную позицию, а в концовке сделал победный гол.
Лоренцо Мельгарехо 3.5 Оказался в нужное время в нужном месте и принес три очка команде. До конца доиграть не смог из-за травмы. Остается лишь пожелать скорейшего выздоровления.
Ивелин Попов, Марио Пашалич б/о
"Ахмат"
Евгений Городов 3.0 Голкиперу грозненцев не удалось выручить дважды. В обоих случаях шансы были, несмотря на небрежную игру защитников. Селихов в подобных ситуациях не сплоховал.
Ризван Уциев 3.5 Один из немногих игроков обороны хозяев к кому будет меньше всего претензий у Кононова. Не слишком активничал на чужой половине, но у своих ворот неоднократно полезно играл в отборе и подкате.
Родолфо 2.5 Бразилец, конечно, реализовал пенальти. но это не отменяет два гола «спартаковцев», которые были забиты при пассивном участии Родолфо. Сначала его не слишком активная игра в отборе не помешала Глушакову, а затем позиционная ошибка привела к выходу один на один Адриано.
Фелипе Сампайо 3.0 Защитник грозненцев провел не самую лучшую игру. В нужных моментах его игра в подстраховке пригодилась, но ее не было.
Андрей Семенов 3.0 Российский центрдеф ошибся с при офсайдной ловушке и временами давал себя обыгрывать около штрафной. Да и, в целом, позволял себе мелкий брак.
Бернард Бериша 4.0 Бериша играл не на своей любимой позиции, но это не помешало ему здорово себя проявить. Очень цепко играл в обороне, много отрабатывал во всех частях своей зоны. Сделал несколько опасных вылазок и заработал пенальти.
Аюб Бацуев 3.0 Молодому игроку не хватает пока мощи. По матчу особо не выделялся, позволял себя обыгрывать и был в виновниках первого забитого мяча.
Исмаэл Силва 3.0 Опорный полузащитник точно не сможет занести в актив встречу. Денис Глушаков и партнер покуражились на славу перед штрафной «Ахмата».
Заур Садаев 3.0 В основном, навязывал борьбу в чужой штрафной. Однажды это закончилось ударом по воротам, а второй раз помешал Селихов.
Аблай Мбенг 3.5 Наравне с Беришей отдавался на все сто. Пытался обострять, иногда бил сам. Сделал отличный голевой пас на Жабу. Выручил «Спартак» голкипер.
Лео Жаба 2.5 Нападающий как будто растерял форму за последние недели. Запаздывал на забросы полузащитников, а реальный голевой шанс упустил из-за технической небрежности.
Раванелли Феррейра, Магомед Митришев 3.0 За небольшой промежуток времени оба добавили остроты в атаку. Раванелли хорошо исполнял стандарты.
Апти Ахъядов б/о
Спартак
Александр Селихов 4.0 Второй голкипер «Спартака» продолжает чувствовать себя увереннее в московской команде. В матче с «Ахматом» не пришлось делать сумасшедшие сейвы, однако неоднократно совершал полезные и быстрые выходы из ворот, что в конечном итоге обезопасило в первом тайме от гола Жабы.
Андрей Ещенко 3.5 Крайнему защитнику сегодня пришлось сложнее всего. На его фланге играл самый активный футболист «Ахмата» Бериша. Андрей точно не поплыл, но не редко играл жестко. Закончилось это только желтой.
Сердар Таски 2.5 Иностранный защитник был не похож на себя лучших образцов. Еще в первом тайме были некоторые позиционные ошибки, которые приводили к ударам сопернику, а во втором нарушил правила в штрафной. Затем и дал обыграть себя вблизи ворот Мбенгу, что привело к удару в перекладину.
Георгий Джикия 3.5 Имел некоторые шансы у чужих ворот при стандартах, а также когда убегал в контратаку, но голевой пас не отдал. Сделал несколько хороших подкатов в штрафной, иногда оставлял за спиной соперников при забросах, но Селихов всегда был первый.
Дмитрий Комбаров 3.0 Ничем особым не отметился. Хозяева поля старались не беспокоить Дмитрия, поэтому ему придется проще всех восстанавливаться перед игрой с «Севильей».
Фернандо 3.5 Бразилец неплохо пробил со штрафного, взаимодействовал с Глушаковым на уровне прошлого года. Особо не обрезал команду, да и в целом атакующим игрокам не слишком многое позволял.
Денис Глушаков 4.5 Денис мощно вернулся. «Спартак» здорово отрезками комбинировал в одно касание. Один из таких голов организовал Промес и Глушаков. Денис открыл счет, а во втором тайме сделал практически результативную передачу. Луис Адриано предпочел поделиться круглым с Мельгарехо. Из минусов можно отметить только несколько неточных ударов.
Александр Самедов 3.0 Российский полузащитник очень неплохо начал матч. Участвуя в комбинациях, но в последствии как-то стих.
Куинси Промес 3.5 Голландец продолжает чудить иногда в завершающей стадии. В концовке это можно списать на усталость. Но нельзя не отметить роскошный гол, который он сделал с Глушаковым. В целом, неплохо повозил оборону и молодого Бацуева.
Педро Роши 3.0 Бразилец был не такой яркой фигурой в атаке, как Адриано, поэтому неудивительна его замена во втором тайме. В актив можно записать лишь один удар в створ.
Луис Адриано 4.0 Форвард провел отменный матч с точки зрения пользы. Не всегда находился на острие и брал на себя игру. Тем не менее полезно комбинировал с полузащитниками и выводил их на ударную позицию, а в концовке сделал победный гол.
Лоренцо Мельгарехо 3.5 Оказался в нужное время в нужном месте и принес три очка команде. До конца доиграть не смог из-за травмы. Остается лишь пожелать скорейшего выздоровления.
Ивелин Попов, Марио Пашалич б/о
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