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"Крылья Советов": у нас большой кредит доверия к Андрею Тихонову

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков заявил, что в клубе не планируют расставаться с главным тренером Андреем Тихоновым.

"Все разговоры о смене главного тренера – просто слухи. У команды сейчас небольшой спад, но это рабочий момент. Москва не сразу строилась.

Тренерский штаб работает и будет работать дальше. У "Крыльев Советов" большой кредит доверия к Андрею Тихонову", – цитирует Шашкова "Чемпионат".
Теги: Крылья Советов Тихонов
Сегодня, 15:22
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