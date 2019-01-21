"Зенит" нашел замену Паредесу. Это серебряный призер ЧМ-2018

"Зенит" нашел замену на случай перехода аргентинца Леандро Паредеса в "ПСЖ".29-летний хорватский футболист (в феврале исполнится 30) подписал контракт с "орлами" в августе 2018 года. Соглашение рассчитано до лета 2022 года. За первую часть сезона в Серии А Бадель не сумел завоевать твердое место в основном составе римлян, проведя 11 матчей в чемпионате Италии и 1 — в Лиге Европы (результативными действиями не отметился). При этом полностью Бадель отыграл всего две встречи, а в остальных его либо меняли, либо он выходил на замену.Источник утверждает, что Бадель, являющийся серебряным призером ЧМ-2018 в составе сборной Хорватии, уже дал согласие на переход в "Зенит" . Однако клубам остается согласовать размер компенсации римлянам. Портал transfermarkt.de оценивает стоимость хавбека в 13 млн евро, но сине-бело-голубые намерены уложиться в меньшую сумму.Бадель начинал карьеру в загребском "Динамо" , затем выступал за "Гамбург" и "Фиорентину.