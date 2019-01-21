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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Зенит" нашел замену Паредесу. Это серебряный призер ЧМ-2018
"Зенит" нашел замену на случай перехода аргентинца Леандро Паредеса в "ПСЖ".
29-летний хорватский футболист (в феврале исполнится 30) подписал контракт с "орлами" в августе 2018 года. Соглашение рассчитано до лета 2022 года. За первую часть сезона в Серии А Бадель не сумел завоевать твердое место в основном составе римлян, проведя 11 матчей в чемпионате Италии и 1 — в Лиге Европы (результативными действиями не отметился). При этом полностью Бадель отыграл всего две встречи, а в остальных его либо меняли, либо он выходил на замену.
Источник утверждает, что Бадель, являющийся серебряным призером ЧМ-2018 в составе сборной Хорватии, уже дал согласие на переход в "Зенит" . Однако клубам остается согласовать размер компенсации римлянам. Портал transfermarkt.de оценивает стоимость хавбека в 13 млн евро, но сине-бело-голубые намерены уложиться в меньшую сумму.
Бадель начинал карьеру в загребском "Динамо" , затем выступал за "Гамбург" и "Фиорентину.
"Спорт-Экспресс"
29-летний хорватский футболист (в феврале исполнится 30) подписал контракт с "орлами" в августе 2018 года. Соглашение рассчитано до лета 2022 года. За первую часть сезона в Серии А Бадель не сумел завоевать твердое место в основном составе римлян, проведя 11 матчей в чемпионате Италии и 1 — в Лиге Европы (результативными действиями не отметился). При этом полностью Бадель отыграл всего две встречи, а в остальных его либо меняли, либо он выходил на замену.
Источник утверждает, что Бадель, являющийся серебряным призером ЧМ-2018 в составе сборной Хорватии, уже дал согласие на переход в "Зенит" . Однако клубам остается согласовать размер компенсации римлянам. Портал transfermarkt.de оценивает стоимость хавбека в 13 млн евро, но сине-бело-голубые намерены уложиться в меньшую сумму.
Бадель начинал карьеру в загребском "Динамо" , затем выступал за "Гамбург" и "Фиорентину.
"Спорт-Экспресс"
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