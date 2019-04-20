Источник: Зидан попросил руководство "Реала" перехватить де Лигта у "Барселоны"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заинтересован в подписании защитника "Аякса" Матейса де Лигта, сообщает Corriere dello Sport.По информации издания, наставник "сливочных" уже попросил руководство своего клуба подписать 19-летнего капитана лидеров чемпионата Нидерландов. Также французский специалист настаивает на том, чтобы "Реал" действовал более активно в этом вопросе, дабы опередить в борьбе за игрока "Барселону", и сделал предложение агенту футболиста Мино Райоле, которое бы того заинтересовало.[Ссылка]Чемпионат.com: новости спортаhttp://championat.com