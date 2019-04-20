Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Севилья
Хетафе
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Бетис
Реал Сосьедад
Леганес
Эспаньол
Эйбар
Сельта
Жирона
Вильярреал
Леванте
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 32 74
2 Атлетико  33 68
3 Реал Мадрид 32 61
4 Севилья 32 52
5 Хетафе 32 51
6 Валенсия 32 49
7 Атлетик Б 32 46
8 Алавес 33 46
9 Бетис 32 43
10 Реал Сосьедад 32 41
11 Леганес 32 41
12 Эспаньол 32 41
13 Эйбар 33 40
14 Сельта 33 35
15 Жирона 33 34
16 Вильярреал 32 33
17 Леванте 32 33
18 Вальядолид 33 32
19 Райо Вальекано 32 27
20 Уэска 32 25
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Источник: Зидан попросил руководство "Реала" перехватить де Лигта у "Барселоны"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заинтересован в подписании защитника "Аякса" Матейса де Лигта, сообщает Corriere dello Sport.

По информации издания, наставник "сливочных" уже попросил руководство своего клуба подписать 19-летнего капитана лидеров чемпионата Нидерландов. Также французский специалист настаивает на том, чтобы "Реал" действовал более активно в этом вопросе, дабы опередить в борьбе за игрока "Барселону", и сделал предложение агенту футболиста Мино Райоле, которое бы того заинтересовало.

"Чемпионат.сом"
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Теги: Зидан Реал Сосьедад
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