Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|32
|74
|2
|Атлетико
|33
|68
|3
|Реал Мадрид
|32
|61
|4
|Севилья
|32
|52
|5
|Хетафе
|32
|51
|6
|Валенсия
|32
|49
|7
|Атлетик Б
|32
|46
|8
|Алавес
|33
|46
|9
|Бетис
|32
|43
|10
|Реал Сосьедад
|32
|41
|11
|Леганес
|32
|41
|12
|Эспаньол
|32
|41
|13
|Эйбар
|33
|40
|14
|Сельта
|33
|35
|15
|Жирона
|33
|34
|16
|Вильярреал
|32
|33
|17
|Леванте
|32
|33
|18
|Вальядолид
|33
|32
|19
|Райо Вальекано
|32
|27
|20
|Уэска
|32
|25
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Источник: Зидан попросил руководство "Реала" перехватить де Лигта у "Барселоны"
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заинтересован в подписании защитника "Аякса" Матейса де Лигта, сообщает Corriere dello Sport.
По информации издания, наставник "сливочных" уже попросил руководство своего клуба подписать 19-летнего капитана лидеров чемпионата Нидерландов. Также французский специалист настаивает на том, чтобы "Реал" действовал более активно в этом вопросе, дабы опередить в борьбе за игрока "Барселону", и сделал предложение агенту футболиста Мино Райоле, которое бы того заинтересовало.
"Чемпионат.сом"
[Ссылка]
Чемпионат.com: новости спорта
http://championat.com
По информации издания, наставник "сливочных" уже попросил руководство своего клуба подписать 19-летнего капитана лидеров чемпионата Нидерландов. Также французский специалист настаивает на том, чтобы "Реал" действовал более активно в этом вопросе, дабы опередить в борьбе за игрока "Барселону", и сделал предложение агенту футболиста Мино Райоле, которое бы того заинтересовало.
"Чемпионат.сом"
[Ссылка]
Чемпионат.com: новости спорта
http://championat.com
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