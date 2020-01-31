При демонтаже СКК в Санкт-Петербурге погиб рабочий

При обрушении СКК один из рабочих на крыше не успел запрыгнуть в люльку. Выглядит кошмарно pic.twitter.com/kPEs2BGpKQ— Артем Кузьмин (@Artem_Kuzmin) January 31, 2020
Как сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке" рабочий, подрезавший тяжи, не успел оказаться в люльке крана.
МЧС сообщает, что под завалами могут находиться люди.
"Петербургский" реконструировали к чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Сообщается, что арена должна быть готова к маю 2023 года.
В 1984 году в СКК "Петербургский", ранее носившем имя В. И. Ленина, ФК "Зенит" оформил первое чемпионство в своей истории в домашнем матче с "Металлистом".