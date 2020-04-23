Российский скелетонист Никита Трегубов поделился мнением о высоких зарплатах футболистов.
Отметим, что Трегубов выиграл серебряные медали Олимпийских игр 2018 года.
- Футбол – это не только спорт, но еще и большой бизнес. Это самый популярный вид спорта, и абсолютно нормально, что там платят больше. Попробуйте там для начала пробиться.
В каждом городе занимаются футболом много детей. Конкуренция совсем другая, - приводит "СЭ" слова Трегубова.
"Абсолютно нормально, что в футболе платят больше". Серебряный призер ОИ по скелетону - о разнице в зарплатах
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