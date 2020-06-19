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Бывший врач сборной России - об участии молодёжки "Ростова" в матче с "Сочи": это опасная ситуация

Сегодня в 23-м туре РПЛ "Ростов" сыграет в гостях с "Сочи". Из-за заражения шестерых футболистов "Ростова" коронавирусом участие в матче примут футболисты молодёжной команды.

При этом многие из них практически не тренировались. Они лишь приступили к тренировкам несколько дней назад.

"Прежде чем приступать к тренировочному процессу, который требует активной нагрузки на организм, а тем более, когда идёт речь о молодых спортсменах, футболисты должны пройти углубленное медицинское обследование. Без этой процедуры они не могут быть допущены к матчу. Моё мнение, это опасная ситуация", - цитирует Орджоникидзе РИА "Новости".


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Теги: Ростов Сочи
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