Сегодня в 23-м туре РПЛ "Ростов" сыграет в гостях с "Сочи". Из-за заражения шестерых футболистов "Ростова" коронавирусом участие в матче примут футболисты молодёжной команды.
При этом многие из них практически не тренировались. Они лишь приступили к тренировкам несколько дней назад.
"Прежде чем приступать к тренировочному процессу, который требует активной нагрузки на организм, а тем более, когда идёт речь о молодых спортсменах, футболисты должны пройти углубленное медицинское обследование. Без этой процедуры они не могут быть допущены к матчу. Моё мнение, это опасная ситуация", - цитирует Орджоникидзе РИА "Новости".
Бывший врач сборной России - об участии молодёжки "Ростова" в матче с "Сочи": это опасная ситуация
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