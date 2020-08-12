В первом тайме форвард "Рубина" Иван Игнатьев столкнулся в штрафной "Локомотива" с голкипером Маринато Гильерме. Но судья решил, что фола там не было.
"Не понимаю, почему все говорят о пенальти в этом матче? На что все сетуют? Игнатьев не попал по мячу, ударил по Гильерме. Если бы такой пенальти поставили, скандал был бы ещё больший. Для меня это точно не пенальти", - цитирует Радимова "Чемпионат".
Радимов: не понимаю, почему все говорят о пенальти в матче "Рубин" - "Локомотив"
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