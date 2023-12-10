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Врач ЦСКА: Дивеев сегодня улетел в ОАЭ, где продолжит восстановление от травмы

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Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что защитник "армейцев" Игорь Дивеев улетел в ОАЭ, где продолжит проходить реабилитацию после травмы голеностопа.
Фото: ПФК ЦСКА
– Игорь Дивеев с нашим специалистом по физической реабилитации Игорем Степановым сегодня улетели в ОАЭ, где продолжат подготовку на хороших полях, чтобы Игорь смог максимально быстро влиться в общую группу зимой, – цитирует Безуглова пресс?служба клуба.

Напомним, 24-летний защитник получил травму голеностопа минувшим летом в матче за Суперкубок России против "Зенита", который завершился победой "сине-бело-голубых" в серии пенальти. Дивеев перенес операцию в одной из клиник Германии и восстанавливался в расположении клуба, не приняв участия ни в одном матче РПЛ и Кубка России. Его возвращение в общую группу команды ожидается на зимних сборах перед возобновлением сезона.

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