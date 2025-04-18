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Андрей Мостовой: у нас нету права на ошибку

Полузащитник сине-бело-голубых Андрей Мостовой поделился ожиданиями от матча 25 тура РПЛ с "Химками".
Фото: "Чемпионат"
- Мы понимаем, что по-прежнему находимся на втором месте и что у нас нет права на ошибку. Так что, думаю, полный фокус будет, - приводит слова Андрея Мостового пресс-служба клуба.

В текущем сезоне РПЛ Андрей Мостовой провел 20 матчей, забив 7 голов и отдав 4 ассиста.

На данный момент сине-бело-голубые на два очка отстают от "Краснодара". В следующем туре команда Сергея Семака проведет дома с "Химками". Встреча состоится 20 апреля в 16:30 на стадионе "Газпром-Арена".

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