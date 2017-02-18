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Дмитрий Аленичев: наверное, в "Спартаке" были те, кому я не нравился, но негатива не ощущал (6)
Дмитрий Аленичев: наверное, в "Спартаке" были те, кому я не нравился, но негатива не ощущал (6)
Кевин Кураньи: "Динамо"? Будет ужасно, если Россия потеряет огромный клуб с традициями
Бывший нападающий "Динамо" Кевин Кураньи признался, что сильно переживает из-за происходящего в московском клубе.
"Я знаю, что сейчас "Динамо" рушится. Клуб чуть ли не стадиона лишился. Честно – я не понимал, что к этому шло. Футболисты показывают себя на поле и ориентируются на простые вещи: условия, базу, организацию процесса, выплату денег. С этим в «Динамо» всё было в порядке, а происходящее за нашими спинами было скрыто. Да и, наверное, неправильно, если бы мы этим интересовались больше, чем игрой. Ситуация обострилась после моего ухода, но я переживаю. У меня есть сильные чувства к "Динамо".
Будет ужасно, если Россия потеряет огромный клуб с традициями. Да, на него ходит мало болельщиков. Может, всё изменит новый стадион. Хотя дело в том, что футбол просто не такой популярный, в России больше любят хоккей. Слушайте, я правда уверен, что и на "Динамо" будет ходить намного больше людей после строительства стадиона. Мне не кажется, что клуб никому не нужен", - цитирует Кураньи "Чемпионат.сом".
"Я знаю, что сейчас "Динамо" рушится. Клуб чуть ли не стадиона лишился. Честно – я не понимал, что к этому шло. Футболисты показывают себя на поле и ориентируются на простые вещи: условия, базу, организацию процесса, выплату денег. С этим в «Динамо» всё было в порядке, а происходящее за нашими спинами было скрыто. Да и, наверное, неправильно, если бы мы этим интересовались больше, чем игрой. Ситуация обострилась после моего ухода, но я переживаю. У меня есть сильные чувства к "Динамо".
Будет ужасно, если Россия потеряет огромный клуб с традициями. Да, на него ходит мало болельщиков. Может, всё изменит новый стадион. Хотя дело в том, что футбол просто не такой популярный, в России больше любят хоккей. Слушайте, я правда уверен, что и на "Динамо" будет ходить намного больше людей после строительства стадиона. Мне не кажется, что клуб никому не нужен", - цитирует Кураньи "Чемпионат.сом".
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