Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 20 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
09:29
Хуан Мата выбыл на месяц
Хуан Мата выбыл на месяц
Вчера 23:57
"ПСЖ" обыграл "Монако" в финале Кубка Франции (1)
"ПСЖ" обыграл "Монако" в финале Кубка Франции (1)
Вчера 23:04
Вадим Шаблий: все кричат, что украинские футболисты едут в Россию зарабатывать, но это не так
Вадим Шаблий: все кричат, что украинские футболисты едут в Россию зарабатывать, но это не так
Павел Гусев: что произошло в конце матча "Факел" - "Кубань" вы видели
Главный тренер "Факела" Павел Гусев после матча 29-го тура ФНЛ против "Кубани" (2:2) поблагодарил свою команду за показанный футбол.
"Я благодарен ребятам за ту игру, которую они сегодня показали. Болельщики оказали нам поддержку. Сегодня на поле был коллектив. Невзирая на плохое поле, показали добротный футбол. Особенно во втором тайме. В первом шла борьба за инициативу. Мы знали манеру игры "Кубани". Это добротная команда – хорошие исполнители. Понимали, что оружие соперника быстрая атака. Попытались загнать "Кубань" в позиционную атаку. Во втором тайме мы прибавили и забили два гола. А то, что произошло в конце, вы видели. Судейство не оцениваю, пусть это делают те, кому положено", - цитирует Гусева официальный сайт ФНЛ.
"Я благодарен ребятам за ту игру, которую они сегодня показали. Болельщики оказали нам поддержку. Сегодня на поле был коллектив. Невзирая на плохое поле, показали добротный футбол. Особенно во втором тайме. В первом шла борьба за инициативу. Мы знали манеру игры "Кубани". Это добротная команда – хорошие исполнители. Понимали, что оружие соперника быстрая атака. Попытались загнать "Кубань" в позиционную атаку. Во втором тайме мы прибавили и забили два гола. А то, что произошло в конце, вы видели. Судейство не оцениваю, пусть это делают те, кому положено", - цитирует Гусева официальный сайт ФНЛ.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.