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Павел Гусев: что произошло в конце матча "Факел" - "Кубань" вы видели

Главный тренер "Факела" Павел Гусев после матча 29-го тура ФНЛ против "Кубани" (2:2) поблагодарил свою команду за показанный футбол.

"Я благодарен ребятам за ту игру, которую они сегодня показали. Болельщики оказали нам поддержку. Сегодня на поле был коллектив. Невзирая на плохое поле, показали добротный футбол. Особенно во втором тайме. В первом шла борьба за инициативу. Мы знали манеру игры "Кубани". Это добротная команда – хорошие исполнители. Понимали, что оружие соперника быстрая атака. Попытались загнать "Кубань" в позиционную атаку. Во втором тайме мы прибавили и забили два гола. А то, что произошло в конце, вы видели. Судейство не оцениваю, пусть это делают те, кому положено", - цитирует Гусева официальный сайт ФНЛ.
Теги: Факел Кубань
Сегодня, 12:12
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№1 Написал: Босх Россия (Сегодня, 13:59) #
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Болеет за:
«Ростов»
Трошечкин забил! Это хорошо!
Ждем его летом обратно в Ростов!


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
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