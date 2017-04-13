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Глава Тверской области: потерять клуб с такой историей было бы просто глупо

Глава Тверской области Игорь Руденя сообщил после заседания правительства региона, что осведомлен о ситуации с "Волгой".

Задача о проработке вопроса по футбольному клубу Андрею Александровичу (Решетову, председателю регионального Комитета по физической культуре и спорту) уже поставлена. Потерять клуб с такой историей было бы просто глупо.

Одной из возможных проблем у клуба может стать закрытие стадиона "Химик" на реконструкцию в следующем году. Мы подумаем над тем, как можно поддержать команду и где предоставить им площадку для тренировок", - цитирует Руденя ТАСС.
Сегодня, 21:28
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