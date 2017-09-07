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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Валерий Оганесян вышел из состава учредителей "Арарата", клуб продолжит существование
Экс-президент московского "Арарата" Валерий Оганесян сделал официальное заявление о будущем клуба, в котором принёс извинения за его заявления, опубликованные в СМИ ранее, а также рассказал о будущем проекта.
"Всё в "Арарате" хорошо, команда продолжает своё благополучное существование, но в клубе произойдут изменения. Я полностью выхожу из состава учредителей, вместо меня генеральным директором "Арарата" станет Игорь Коротков. От себя хочу сказать болельщикам, что с самого первого дня и до того, как мы вошли во вторую лигу, клубу помогал Арам Габрелянов. Я доверил ему идею создания народной команды, акции которой покупали бы и богатые, и простые люди. Всем этим теперь будет заведовать Коротков.
Как это будет проходить, сколько будет стоить одна акция – это мы узнаем от клуба позже. Я передаю 100% акций народу, чтобы Коротков занялся их правильным распределением. Я ему доверяю. Мы изначально так хотели. Решили, нашли правильные пути. Вплоть до того, что это нужно команде, болельщикам. А у нас за короткое время появилось очень много болельщиков.
Хочу также принести свои извинения Араму Ашотовичу Габрелянову, болельщикам, футболистам и администрации "Арарата" за свои эмоции. Они знают, какой я человек. Я мог наговорить лишнего, но это всё потому, что клуб мне небезразличен. "Арарат" до конца жизни останется мне родным, потому что я его основал, и всю оставшуюся жизнь моя семья и я будем болеть за эту команду, желать ей добиваться успехов.
Также хочу отметить, что я отчитался по всем финансовым претензиям, которые были мне предъявлены ранее. Можно сказать, что тут произошла ошибка, недопонимание сторон. Подробности можно узнать у нового руководителя клуба Игоря Короткова", - цитирует Оганесяна "Чемпионат.сом".
"Всё в "Арарате" хорошо, команда продолжает своё благополучное существование, но в клубе произойдут изменения. Я полностью выхожу из состава учредителей, вместо меня генеральным директором "Арарата" станет Игорь Коротков. От себя хочу сказать болельщикам, что с самого первого дня и до того, как мы вошли во вторую лигу, клубу помогал Арам Габрелянов. Я доверил ему идею создания народной команды, акции которой покупали бы и богатые, и простые люди. Всем этим теперь будет заведовать Коротков.
Как это будет проходить, сколько будет стоить одна акция – это мы узнаем от клуба позже. Я передаю 100% акций народу, чтобы Коротков занялся их правильным распределением. Я ему доверяю. Мы изначально так хотели. Решили, нашли правильные пути. Вплоть до того, что это нужно команде, болельщикам. А у нас за короткое время появилось очень много болельщиков.
Хочу также принести свои извинения Араму Ашотовичу Габрелянову, болельщикам, футболистам и администрации "Арарата" за свои эмоции. Они знают, какой я человек. Я мог наговорить лишнего, но это всё потому, что клуб мне небезразличен. "Арарат" до конца жизни останется мне родным, потому что я его основал, и всю оставшуюся жизнь моя семья и я будем болеть за эту команду, желать ей добиваться успехов.
Также хочу отметить, что я отчитался по всем финансовым претензиям, которые были мне предъявлены ранее. Можно сказать, что тут произошла ошибка, недопонимание сторон. Подробности можно узнать у нового руководителя клуба Игоря Короткова", - цитирует Оганесяна "Чемпионат.сом".
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