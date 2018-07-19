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ФИФА оштрафовала "Кубань" за долги футболистам

Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала футбольный клуб "Кубань" за непогашенные задолженности перед футболистами.

Как передает пресс-служба организации, сумма штрафа составила 15 тыс. швейцарских франков. Если краснодарский клуб не выплатит долги в течение 30 дней, то на него будет наложен запрет на трансферы.

"Кубань" не смогла пройти лицензирование в профессиональные лиги России на сезон-2018/19.

"Газета.ру"
Теги: Кубань
Сегодня, 21:06
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№1 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 21:13) #
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Болеет за:
«Локомотив»
нет уж Кубани
Регистрация: 13.04.2008 [жалоба]
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