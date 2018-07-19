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Арбитр финала ЧМ-2006 об удалении Зидана: я спросил у помощников, что случилось. Оба ответили, что ничего не видели
Арбитр финала ЧМ-2006 об удалении Зидана: я спросил у помощников, что случилось. Оба ответили, что ничего не видели
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Юрий Газинский: во время полуфинала Хорватия – Англия мучила мысль, что на их месте должны были быть мы (6)
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Роналду: у меня никогда не было никакого противостояния с Месси, это все придумали журналисты (1)
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Дочерняя компания "Газпрома" заключит с "Зенитом" рекламный контракт почти на 60 млн евро (33)
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Сын Газзаева покинул пост тренера футбольного клуба "Урожай" спустя три недели после назначения (16)
Сын Газзаева покинул пост тренера футбольного клуба "Урожай" спустя три недели после назначения (16)
ФИФА оштрафовала "Кубань" за долги футболистам
Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала футбольный клуб "Кубань" за непогашенные задолженности перед футболистами.
Как передает пресс-служба организации, сумма штрафа составила 15 тыс. швейцарских франков. Если краснодарский клуб не выплатит долги в течение 30 дней, то на него будет наложен запрет на трансферы.
"Кубань" не смогла пройти лицензирование в профессиональные лиги России на сезон-2018/19.
"Газета.ру"
Как передает пресс-служба организации, сумма штрафа составила 15 тыс. швейцарских франков. Если краснодарский клуб не выплатит долги в течение 30 дней, то на него будет наложен запрет на трансферы.
"Кубань" не смогла пройти лицензирование в профессиональные лиги России на сезон-2018/19.
"Газета.ру"
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