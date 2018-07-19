ФИФА оштрафовала "Кубань" за долги футболистам

Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала футбольный клуб "Кубань" за непогашенные задолженности перед футболистами.Как передает пресс-служба организации, сумма штрафа составила 15 тыс. швейцарских франков. Если краснодарский клуб не выплатит долги в течение 30 дней, то на него будет наложен запрет на трансферы."Кубань" не смогла пройти лицензирование в профессиональные лиги России на сезон-2018/19.