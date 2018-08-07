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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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В Москве считают "Чертаново" примером для региональных базисных центров подготовки юных спортсменов
Футбольный клуб "Чертаново" является примером региональных базисных центров подготовки юных спортсменов. Такое мнение ТАСС высказал глава департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.
В понедельник вице-премьер РФ Ольга Голодец сообщила, что кабмин РФ утвердил концепцию наследия чемпионата мира 2018 года. Также, по ее словам, в России в рамках концепции будет создано 30 футбольных базисных центров для детей.
"В плане создания региональных базисных центров подготовки футболистов дела у нас обстоят очень неплохо. Неким прототипом и образцом такого центра является центр футбольной подготовки "Чертаново". Команда с успехом стартовала в первенстве Футбольной национальной лиги и занимает шестое место, уже обыграв санкт-петербургский "Зенит-2" и калининградскую "Балтику". Самое главное, что в клубе нет ни одного приобретенного игрока, все футболисты доморощенные, а это и есть те задачи, которые должен решать базисный профессиональный центр подготовки, начиная с первого этапа и заканчивая командой мастеров.
Дефицита в футбольных секциях в Москве никогда не было. Футбол был, есть и будет одним из самых популярных видов спорта. В данный момент резкого скачка популярности в футбольных секциях мы не фиксируем, так как идут каникулы. Первые итоги наследия чемпионата мира в футбольных секциях можно будет подвести в сентябре.
К сожалению, всех желающих мы принять не сможем, так как существуют определенные нормативы по приему в спортивные школы. Стоит отметить, что это совершенно не означает, что мы не будем создавать условия для занятий футболом и другими видами спорта. Наша основная задача - создать места для занятий футболом как для мальчишек, так и для девчонок", - сказал Гуляев.
ТАСС
В понедельник вице-премьер РФ Ольга Голодец сообщила, что кабмин РФ утвердил концепцию наследия чемпионата мира 2018 года. Также, по ее словам, в России в рамках концепции будет создано 30 футбольных базисных центров для детей.
"В плане создания региональных базисных центров подготовки футболистов дела у нас обстоят очень неплохо. Неким прототипом и образцом такого центра является центр футбольной подготовки "Чертаново". Команда с успехом стартовала в первенстве Футбольной национальной лиги и занимает шестое место, уже обыграв санкт-петербургский "Зенит-2" и калининградскую "Балтику". Самое главное, что в клубе нет ни одного приобретенного игрока, все футболисты доморощенные, а это и есть те задачи, которые должен решать базисный профессиональный центр подготовки, начиная с первого этапа и заканчивая командой мастеров.
Дефицита в футбольных секциях в Москве никогда не было. Футбол был, есть и будет одним из самых популярных видов спорта. В данный момент резкого скачка популярности в футбольных секциях мы не фиксируем, так как идут каникулы. Первые итоги наследия чемпионата мира в футбольных секциях можно будет подвести в сентябре.
К сожалению, всех желающих мы принять не сможем, так как существуют определенные нормативы по приему в спортивные школы. Стоит отметить, что это совершенно не означает, что мы не будем создавать условия для занятий футболом и другими видами спорта. Наша основная задача - создать места для занятий футболом как для мальчишек, так и для девчонок", - сказал Гуляев.
ТАСС
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