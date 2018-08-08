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"Сочи" в Петербурге разгромил "Зенит-2"

"Зенит-2" в домашнем матче 5-го тура первенства России крупно проиграл "Сочи" (1:4).

Олимп-ФНЛ

5-й тур

"Зенит-2" (Санкт-Петербург) – "Сочи" – 1:4

Голы: Барсов, 2 (0:1). Барсов, 6 (0:2). Саная, 45 (0:3). Воробьев, 65 (1:3). Бурмистров, 81 – с пенальти (1:4).

"Зенит-2": Гойло, Рукас (Сергеев, 46), Синяк, Скроботов (Молчан, 46), Байрамов, Казаков, Камышев (Плетнев, 31), Мусаев, Прудников (Бачинский, 61), Воробьев, Тарасов.

"Сочи": Заболотный, Калугин, Заика (Миладинович, 61), Мустафин, Юрганов, Бурмистров, Песегов (Косянчук, 47), Померко, Горбунов, Саная (Обольский, 47), Барсов.

Предупреждение: Плетнев, 79.
Теги: Сочи Зенит-2
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