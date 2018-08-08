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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Авангард" дома обыграл "Ротор"
В матчах пятого тура Олимп-Первенства ФНЛ "Авангард" дома обыграл "Ротор" (1:0).
ФНЛ
5 тур
Стадион: Трудовые резервы (Курск, Россия)
"Авангард" К – "Ротор" 1:0
Гол: Стеклов, 37
"Авангард": Чагров, Багаев, Никитин, Гоцук, Бурнаш, Акбашев (Федчук, 76), Земсков (Войнов, 90+5), Коробов, Альшин (Синяев, 87), Стеклов, Касьян (Руденко, 90)
"Ротор": Фильцов, Байрыев, Бугаев, Маляров, Эдиев, Друзин, Воробьев, Якуба (Чабанов, 72), Муллин (Попов, 66), Коротаев, Абдулавов (Мязин, 60)
Предупреждения: Акбашев, 13, Стеклов, 35, Якуба, 44, Коробов, 67, Байрыев, 74
Удаления: Байрыев, 90+2
"Тамбов" – "Краснодар-2" 1:2
Гол: Рыбин, 51 - Сулейманов, 6, Сергеев, 44
"Тамбов": Вавилин, Горбатюк, Мищенко, Рыбин, Гарбуз, Килин, Чернышов (Шевчук, 38), Кашчелан, Чуперка (Мурнин, 79), Аппаев, Себаи
"Краснодар": Сафонов, Парадин (Уткин, 38), Татаев, Ивашин, Голубев, Катрич, Мацукатов (Григорян, 66), Черников, Жигулев (Рзяев, 83), Сулейманов, Сергеев (Назаров, 71)
Предупреждения: Татаев, 18, Татаев, 19, Килин, 26, Ивашин, 58, Кашчелан, 77, Сулейманов, 83
ФНЛ
5 тур
Стадион: Трудовые резервы (Курск, Россия)
"Авангард" К – "Ротор" 1:0
Гол: Стеклов, 37
"Авангард": Чагров, Багаев, Никитин, Гоцук, Бурнаш, Акбашев (Федчук, 76), Земсков (Войнов, 90+5), Коробов, Альшин (Синяев, 87), Стеклов, Касьян (Руденко, 90)
"Ротор": Фильцов, Байрыев, Бугаев, Маляров, Эдиев, Друзин, Воробьев, Якуба (Чабанов, 72), Муллин (Попов, 66), Коротаев, Абдулавов (Мязин, 60)
Предупреждения: Акбашев, 13, Стеклов, 35, Якуба, 44, Коробов, 67, Байрыев, 74
Удаления: Байрыев, 90+2
"Тамбов" – "Краснодар-2" 1:2
Гол: Рыбин, 51 - Сулейманов, 6, Сергеев, 44
"Тамбов": Вавилин, Горбатюк, Мищенко, Рыбин, Гарбуз, Килин, Чернышов (Шевчук, 38), Кашчелан, Чуперка (Мурнин, 79), Аппаев, Себаи
"Краснодар": Сафонов, Парадин (Уткин, 38), Татаев, Ивашин, Голубев, Катрич, Мацукатов (Григорян, 66), Черников, Жигулев (Рзяев, 83), Сулейманов, Сергеев (Назаров, 71)
Предупреждения: Татаев, 18, Татаев, 19, Килин, 26, Ивашин, 58, Кашчелан, 77, Сулейманов, 83
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