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"Авангард" дома обыграл "Ротор"

В матчах пятого тура Олимп-Первенства ФНЛ "Авангард" дома обыграл "Ротор" (1:0).

ФНЛ

5 тур

Стадион: Трудовые резервы (Курск, Россия)

"Авангард" К – "Ротор" 1:0

Гол: Стеклов, 37

"Авангард": Чагров, Багаев, Никитин, Гоцук, Бурнаш, Акбашев (Федчук, 76), Земсков (Войнов, 90+5), Коробов, Альшин (Синяев, 87), Стеклов, Касьян (Руденко, 90)

"Ротор": Фильцов, Байрыев, Бугаев, Маляров, Эдиев, Друзин, Воробьев, Якуба (Чабанов, 72), Муллин (Попов, 66), Коротаев, Абдулавов (Мязин, 60)

Предупреждения: Акбашев, 13, Стеклов, 35, Якуба, 44, Коробов, 67, Байрыев, 74

Удаления: Байрыев, 90+2

"Тамбов" – "Краснодар-2" 1:2

Гол: Рыбин, 51 - Сулейманов, 6, Сергеев, 44

"Тамбов": Вавилин, Горбатюк, Мищенко, Рыбин, Гарбуз, Килин, Чернышов (Шевчук, 38), Кашчелан, Чуперка (Мурнин, 79), Аппаев, Себаи

"Краснодар": Сафонов, Парадин (Уткин, 38), Татаев, Ивашин, Голубев, Катрич, Мацукатов (Григорян, 66), Черников, Жигулев (Рзяев, 83), Сулейманов, Сергеев (Назаров, 71)

Предупреждения: Татаев, 18, Татаев, 19, Килин, 26, Ивашин, 58, Кашчелан, 77, Сулейманов, 83
Теги: Авангард Ротор
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