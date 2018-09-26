Анатолий Пуляев: хотели обыграть "Спартак", обидно проигрывать

Анатолий Пуляев защитник из футбольного клуба "Черноморец" прокомментировал встречу в Кубке России против московского "Спартака" (0:1).- Нас можно похвалить за самоотдачу, бились, хотелось выиграть. То, что проиграли - все равно обидно. Хочется всегда выигрывать, с кем бы не играл, поэтому расстроились. На нашей стороне были трибуны, болельщики, которые гнали на вперед и поддерживали, - приводит слова игрока