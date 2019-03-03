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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Томь (Россия)
ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Тамбов
|24
|47
|2
|Томь
|24
|46
|3
|Авангард
|24
|42
|4
|Чертаново
|24
|38
|5
|Нижний Новгород
|24
|38
|6
|Сочи
|24
|38
|...
|20
|Зенит-2
|24
|8
|Предстоящие
|Армавир
|03.03.19
|Томь
|Томь
|10.03.19
|Краснодар-2
|Сыгранные
|Нижний
Новгород
|2 - 124.11.18
|Томь
|Ротор
|0 - 018.11.18
|Томь
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"Томь" получила от "Газпром нефти" 400 миллионов рублей
Томь" получила от спонсора - "Газпром нефти" - 400 млн рублей и в полном объеме выплатил долги по зарплатам перед игроками, сообщил в понедельник сотрудник пресс-службы "Томи".ТАСС
По данным томских судебных приставов, долги клуба по зарплатам, договорам и налогам за несколько месяцев составляли 175 млн рублей.
"Клуб получил от "Газпром нефти" денежный транш на 400 миллионов рублей. На сегодняшний день долги перед всеми игроками полностью погашены - и по зарплате, и по премиальным. Долги перед сотрудниками также выплачиваются - счета клуба арестованы, расчет ведется через службу судебных приставов. На этой неделе все долги будут погашены", - сказал собеседник агентства.
Он также сообщил, что выплаты долгов не дождались девять игроков "Томи" - из-за проблем с финансированием ушли Ян Казаев, Илья Кухарчук, Илья Кузьмичев, Сергей Зуйков, Петр Тен, Семен Фомин, Александр Клещенко, Дмитрий Тихий и Юрий Шафинский.
"Нужно понимать, что из девяти игроков, покинувших "Томь", часть ушла на повышение - Александр Клещенко, Дмитрий Тихий и Юрий Шафинский по приглашению перешли в клубы премьер-лиги. Ряд игроков просто пошли играть в основной состав клубов ФНЛ. Тренерский штаб был к этому готов, есть игроки которых можно выставить на замену. А вот как они будут играть, покажет сезон", - отметил сотрудник пресс-службы.
По данным томских судебных приставов, долги клуба по зарплатам, договорам и налогам за несколько месяцев составляли 175 млн рублей.
"Клуб получил от "Газпром нефти" денежный транш на 400 миллионов рублей. На сегодняшний день долги перед всеми игроками полностью погашены - и по зарплате, и по премиальным. Долги перед сотрудниками также выплачиваются - счета клуба арестованы, расчет ведется через службу судебных приставов. На этой неделе все долги будут погашены", - сказал собеседник агентства.
Он также сообщил, что выплаты долгов не дождались девять игроков "Томи" - из-за проблем с финансированием ушли Ян Казаев, Илья Кухарчук, Илья Кузьмичев, Сергей Зуйков, Петр Тен, Семен Фомин, Александр Клещенко, Дмитрий Тихий и Юрий Шафинский.
"Нужно понимать, что из девяти игроков, покинувших "Томь", часть ушла на повышение - Александр Клещенко, Дмитрий Тихий и Юрий Шафинский по приглашению перешли в клубы премьер-лиги. Ряд игроков просто пошли играть в основной состав клубов ФНЛ. Тренерский штаб был к этому готов, есть игроки которых можно выставить на замену. А вот как они будут играть, покажет сезон", - отметил сотрудник пресс-службы.
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