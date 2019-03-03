Томь (Россия)

ФНЛ 2018/19

# Команда И О
1 Тамбов 24 47
2 Томь 24 46
3 Авангард 24 42
4 Чертаново 24 38
5 Нижний Новгород 24 38
6 Сочи 24 38
...
20 Зенит-2 24 8
полная таблица
Предстоящие
Армавир03.03.19Томь
Томь10.03.19Краснодар-2
Сыгранные
Нижний
Новгород		2 - 124.11.18Томь
Ротор0 - 018.11.18Томь

Новости партнеров

"Томь" получила от "Газпром нефти" 400 миллионов рублей

Томь" получила от спонсора - "Газпром нефти" - 400 млн рублей и в полном объеме выплатил долги по зарплатам перед игроками, сообщил в понедельник сотрудник пресс-службы "Томи".ТАСС

По данным томских судебных приставов, долги клуба по зарплатам, договорам и налогам за несколько месяцев составляли 175 млн рублей.

"Клуб получил от "Газпром нефти" денежный транш на 400 миллионов рублей. На сегодняшний день долги перед всеми игроками полностью погашены - и по зарплате, и по премиальным. Долги перед сотрудниками также выплачиваются - счета клуба арестованы, расчет ведется через службу судебных приставов. На этой неделе все долги будут погашены", - сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что выплаты долгов не дождались девять игроков "Томи" - из-за проблем с финансированием ушли Ян Казаев, Илья Кухарчук, Илья Кузьмичев, Сергей Зуйков, Петр Тен, Семен Фомин, Александр Клещенко, Дмитрий Тихий и Юрий Шафинский.

"Нужно понимать, что из девяти игроков, покинувших "Томь", часть ушла на повышение - Александр Клещенко, Дмитрий Тихий и Юрий Шафинский по приглашению перешли в клубы премьер-лиги. Ряд игроков просто пошли играть в основной состав клубов ФНЛ. Тренерский штаб был к этому готов, есть игроки которых можно выставить на замену. А вот как они будут играть, покажет сезон", - отметил сотрудник пресс-службы.
Теги: Томь
Сегодня, 16:11
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
#2  truten74   (Сегодня, 16:21)
  • 0
  •  (0)
online

Детям на операции отдали бы эти деньги а не смс кам всё собирают,позорище,ну и страну лысый построил....
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
#1  Makc33   (Сегодня, 16:18)
  • 0
  •  (0)
online

Че так мало,на аргентинцев не хватит ,или Томск чем то хуже Питера ?
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.