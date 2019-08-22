Бывший генеральный директор "Урожая" Дмитрий Градиленко прокомментировал новость о том, что МВД завело дело по факту оказания влияния на результат матча ПФЛ "Чайка" - "Черноморец" в мае 2019 года.
В роли обвинителя выступил генеральный директор "Урожая" Дмитрий Градиленко. Позже стало известно, что сам "Урожай" пытался стимулировать "Черноморец", предложив главному тренеру 500 тысяч рублей.
По итогам расследования гендиректор "Урожая" Дмитрий Градиленко за оказание воздействия на официальное лицо клуба (главного тренера "Черноморца" Дышекова) с целью влияния на результат матча отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, на один год.
"Я не работаю в "Урожае" с 1 июня. Клуб никак не фигурирует в деле, потому что уголовное дело заведено по поводу договорного матча "Чайка" — "Черноморец". Лично на меня не выходили представители МВД. Я же не работаю ни в первой, ни во второй команде. Да, я работал в "Урожае", но уголовное дело по какому вопросу? По факту оказания влияния на результат матча. Не понимаю причину возможности прихода в офис футбольного клуба "Урожай", — цитирует Градиленко news.ru.
Экс-гендиректор "Урожая": представители МВД на меня не выходили. Не понимаю их визит в офис клуба
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