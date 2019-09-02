Болельщик футбольного клуба "Енисей" Константин Литвинов объявил голодовку. Причиной стало провальное начало сезона красноярской команды, которая после 11-го тура занимает последнее место в турнирной таблице ФНЛ.
"Я объявляю голодовку. Следующая игра состоится через неделю в Воронеже с командой "Факел". До этой игры я буду голодать. Если "Енисей" не выиграет, я продолжу голодовку. Может быть, меня увидят футболисты. Футболисты, помните, что из-за вас кто-то сейчас голодает. Если вы не будет побеждать, то я умру. Я жду вашей победы. Помните об этом", — заявил Литвинов в YouTube.
"Если вы не будете побеждать, я умру". Фанат "Енисея" объявил голодовку из-за поражений команды
Неординарный поступок решил совершить любитель футбола из Красноярска.
Фото: YouTube-канал "Наш Красноярский край"
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