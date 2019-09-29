Александр Кутьин: судья - ребенок, вышел на поле в кроссовках. Мы что, во дворе?

Нападающий "Луча" Александр Кутьин после матча 15-го тура первенства ФНЛ с "Чертаново" (0:1) разразился критикой в адрес арбитра из Белореченска Юнуса Кошко, назначившего пенальти в ворота хозяев, который решил судьбу трех очков.— В плечо попал, — приводит слова Кутьина корреспондент matchtv.ru Сергей Ильев. — Да с этим судьей все понятно. "Чертаново" так судят всегда: им надо продавать своих игроков. Как таких судей назначают? Ему 25 лет — ребенок. У нас жижа на поле, а он вышел судить в кроссовках! Это просто смех! Мы что, во дворе играем? Мне 33 года, у меня двое детей — и таких у нас полкоманды. Мы выходим играть за деньги, за премиальные. А тут… Про пенальти и говорить нечего. Он уже сразу начинал подсвистывать гостям.— И все равно в "стенке" остались два игрока "Чертаново", что запрещено правилами. Они не отошли на положенный метр. Это нарушение правил и штрафной в обратную сторону! А он ставит пенальти за то, что мяч попал мне в плечо. Когда так судят — хоть как играй…— Понятно, что это была не лучшая наша игра. Но я повторю: неважно, как ты играешь, когда судьбы матчей решают вот такие люди. Это самое обидное. Играли бы спокойно 0:0. Понятно, что сослагательного наклонения футбол не терпит, но на первом плане — результат. А когда так судят… Я не первый день в футболе и все понимаю. Да и другие все видят.