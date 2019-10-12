Московское "Торпедо" добиралось до стадиона "Открытие Арена" в Москве на матч 17-го тура Футбольной национальной лиги со "Спартаком-2" своим ходом, передаёт "Чемпионат".
По пути к гостинице автобус команды сломался, из-за чего игрокам пришлось добираться на арену при помощи такси, а также используя каршеринг. "Торпедо" прибыло на "Открытие Арену" за час до начала матча ФНЛ.
Напомним, встреча завершилась волевой победой "Торпедо" со счётом 3:2.
"Торпедо" добиралось на матч со "Спартаком-2" на такси из-за поломки автобуса
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