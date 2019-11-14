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"Торпедо" может провести последний матч года в Химках

Как стало известно Sport24, матч "Торпедо" (Москва) — "Луч" (Владивосток), который запланирован на 23 ноября в рамках заключительного тура ФНЛ перед зимним перерывом, может пройти на подмосковной "Арене Химки".

Это произойдет в том случае, если полиция снова не согласует проведение игры на стадионе "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова.

По нашей информации, матч начнется в 17:00 по московскому времени. Официально время начала встречи еще не утверждено, однако именно на него рассчитывают черно-белые.

В качестве другого места проведения матча на экстренный случай также рассматривается спартаковская "Открытие Арена" — там 13 ноября торпедовцы принимали "Нижний Новгород" (0:2).

Поля "Спортгородка Лужники", где автозаводцы играли со "СКА-Хабаровск" (2:1) 3 ноября, и академии "Спартака" в Сокольниках, куда уже переносили игру 2-го тура против "Балтики" (2:0), скорее всего, будут заняты и потому не смогут принять встречу.

Напомним, торпедовцы вынуждены искать другие арены для проведения матчей по причине того, что проведение уже нескольких игр подряд на стадионе "Торпедо" не получает согласования со стороны МВД. В клубе заверяют, что прежде в течение сезона не имели ни одного нарекания со стороны полицейского начальства и не оставляют надежды все-таки вернуться на Восточную улицу, делая для этого все возможное.


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Теги: Торпедо ФНЛ
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