"Шинник" обыграл "Енисей" в первом матче ФНЛ после перерыва

ФНЛ, 26 тур
"Енисей" – "Шинник" 1:3
Голы: Щербаков, 16, Эктов, 53, Пухов, 76, Лескано, 90+1
"Енисей" – "Шинник" 1:3
Голы: Щербаков, 16, Эктов, 53, Пухов, 76, Лескано, 90+1
"Енисей": Опарин, Мильдзихов (Шпитальный, 46), Ужгин, Бугаев, Хомуха, Молчан, Квеквескири (Песиков, 57), Зотов (Лескано, 77), Ланин (Иванов, 65), Саркисов (Каретник, 66), Делькин
"Шинник": Яшин, Покидышев, Первушин, Щербаков, Самойлов (Гонгапшев, 89), Эктов (Пухов, 71), Дроздов, Кожемякин, Олейников (Мацхарашвили, 79), Зинков (Алейников, 77), Самодин (Бетюжнов, 87)
"Предупреждения": Мильдзихов, 40, Зинков, 54, Олейников, 68, Лескано, 79