В матче 26-го тура первенства ФНЛ "Спартак-2" на выезде сыграл вничью с "Текстильщиком" - 1:1.
ФНЛ
26 тур
"Текстильщик" - "Спартак-2" 1:1
Голы: Батов, 21, Дьяков, 53
Текстильщик: Смирнов, Обивалин, Фомин, Морозов, Солодков (Мухаметзянов, 63), Сысуев, Маричев (Шилов, 65), Батов (Юрченко, 81), Горюшкин, Аппаев, Радченко (Сидоров, 66)
Спартак-2: Шитов, Миронов, Шишкин, Голосов (Нимели, 47), Тигиев, Дьяков, Литвинов, Оганесян, Володкин (Воропаев, 87), Игнатов, Бакалюк
Предупреждения: Миронов, 21, Литвинов, 29, Радченко, 33, Тигиев, 76
Гол Дьякова спас "Спартак-2" от поражения в матче с "Текстильщиком"
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