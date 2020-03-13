- Мы понимаем, что нет никакого смысла проводить матч без болельщиков. И, на наш взгляд, было бы целесообразным приостановить чемпионат, как это сделано в Лиге чемпионов и в других европейских национальных турнирах. Понимаем и разделяем обеспокоенность властей, но давайте приостановим чемпионат, - цитирует Шендерюка-Жидкова "РБК-Спорт".
Источник сообщает, что "Балтика" предложил РФС остановить розыгрыш ФНЛ.
Напомним, что из-за коронавируса были перенесены все матчи топ-5 европейских лиг, кроме Бундеслиги.
"Балтика" намерена призвать РФС остановить ФНЛ
Глава совета директоров "Балтики" Александр Шендерюк-Жидков поделился мнением, что розыгрыш ФНЛ нужно остановить.
Фото: ТАСС
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