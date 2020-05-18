Напомним, сезон ФНЛ был завершен досрочно.
- У нас времени достаточно. Самое главное - аккуратно вылезти из квартир. Будем контрольные матчи проводить. Планируем один сбор в Химках 10 дней и два по 12 дней в Московской области.
Слухи о том, что "Химки" могут сняться с розыгрыша Кубка? Не знаю, кто мог такой бред сказать. Чтобы команда, которая претендует на финал, снялась с Кубка России, - сказал Юран в интервью эфире России 24.
"Шиннику" и "Химкам" предложат отказаться от матчей Кубка России
Ранее в СМИ появилась информация, что ярославскому "Шиннику" и подмосковным "Химкам" будет предложено отказаться от участия в матчах Кубка России, так как сезон ФНЛ завершен досрочно.
Если "Химки" пройдут лицензирование, то команда попадет в РПЛ, так как по итогам первенства клуб занял 2-е место, которое дает прямую путевку в дивизион выше.
Чемпионат России будет доигран и возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура.
Юран: "Химки" могут сняться с розыгрыша Кубка? Не знаю, кто мог такой бред сказать
Главный тренер подмосковного клуба "Химки" Сергей Юран рассказал, что команда планирует подготовку к полуфиналу Кубка России.
Фото: Спорт день за днем
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