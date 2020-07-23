Стали известны сроки проведения следующего сезона ФНЛ

Как сообщает сайт ФНЛ, первенство стартует 1 августа и завершится 15 мая будущего года.

Фото: ФНЛ

Как и ранее, команды занявшие первые два места по итогам сезона отправятся в Премьер-лигу напрямую. Третья и четвертая будут играть стыковые матчи с 13-й и 14-й командами РПЛ.



Состав участников первенства ФНЛ сезона 2020/21 будет определен завтра на заседании исполкома РФС. Известно, что в сезоне примут участие 22 команды, включая "Оренбург" и "Крылья Советов", которые вылетели из высшего дивизиона.



Напомним, сезон 2019/20 был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.