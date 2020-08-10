Антон покинул "Крылья Советов"

"Крылья Советов" объявили об уходе полузащитника Паула Антона.

Фото: ФК "Крылья Советов"

29-летний румынский хавбек выступал за самарскую команду с августа 2018 года. Антон провел за "Крылья Советов" 43 матча и забил 5 мячей.



"Я горжусь тем, что был частью "Крыльев Советов". Я говорю спасибо за поддержку, которую получал в каждой игре", - приводит слова Антона пресс-служба "Крыльев Советов".