"Крылья Советов" и "Торпедо" ведут переговоры о переходе 27-летнего форварда. По данным источника, самарский клуб заплатит за Сергеева 15 миллионов рублей, а его зарплата составит 1,2 миллиона рублей в месяц.
В прошлом сезоне ФНЛ Сергеев в составе "Торпедо" провел 27 матчей и забил 14 мячей.
Источник: РБ-Спорт
"Крылья Советов" заплатят за трансфер Сергеева 15 миллионов рублей
Нападающий "Торпедо" Иван Сергеев близок к смене клубной прописки.
Фото: ФК "Торпедо"
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