"Вы мне орёте всю игру. Когда сложно, вы поддерживать должны. А вы пишете мне одно и то же после каждой неудачи. Поддержка от вас нужна всему клубу. У нас играют футболисты – 20 лет,понимаете? Посмотрите, как поддерживают нормальные команды. Здесь люди выкладываются. Все работают – и игроки, и тренеры. Вот сейчас тяжёлое время – окажите поддержку", - сказал Игнашевич фанатам после матча.
Разговор состоялся после поражения "Торпедо" в матче 1/64 Кубка России против "Шинника" со счётом 2:1.
Источник: видео в "инстаграме" "zapad5_ultras"
"Вы мне орёте всю игру. Когда сложно, вы поддерживать должны". Игнашевич пообщался с фанатами "Торпедо"
Главный тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич после очередного поражения команды переговорил с фанатской трибуной "черно-белых".
Фото: "Чемпионат"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!