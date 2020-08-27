"Спартак-2" проиграл "Краснодару-2", но остался лидером ФНЛ

В Москве состоялся перенесённый матч 6-го тура ФНЛ, "Спартак-2" проиграл "Краснодару-2".
Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Матч должен был пройти ещё накануне, но его перенесли из-за ливня.

"Краснодар-2" остался в меньшинстве ещё в середине первого тайма. Тем не менее, южане сумели забить во втором тайме дважды, "Спартак-2" ответил лишь голом Виталия Дьякова с пенальти.

"Спартак-2" потерпел первое поражение в сезоне, но остался на первом месте с 13 очками. "Краснодар-2" поднялся на 12-е место (7 очков).

ФНЛ. 6-й тур

"Спартак-2" — "Краснодар-2" — 1:2 (0:0)

Голы: Дьяков, 69 (с пенальти) — Сергеев, 58, Сперцян, 81

Удаления: Дьяков, 90 — Григорян, 26.

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Теги: Спартак-2 Краснодар-2
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