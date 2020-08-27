Ранее у Игнашевича произошёл конфликт с болельщиками. Они требовали, чтобы тренер покинул команду.
После матча 1/64 финала Кубка России Игнашевич поговорил с фанатами на повышенных тонах. Они в течение матча оскорбляли его
"У нас забег длинный, его итоги будем подводить в конце сезона. До конца сезона Игнашевич будет главным тренером и будет работать", - приводит слова Авдеева пресс-служба "Торпедо".
Игнашевич продолжит работу в "Торпедо", несмотря на недовольство болельщиков
Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич продолжит работу на посту главного тренера "Торпедо", сообщил владелец клуба Роман Авдеев.
Фото: ТАСС
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