Такое решение принято после заражения коронавирусом нескольких игроков и персонала "Енисея". Вся команда была вынуждена сесть на карантин.
Как сообщает сайт лиги, решение о судьбе матча примет КДК РФС.
— Футбольная Национальная Лига искренне сожалеет о сложившейся ситуации и желает футболистам "Енисея" скорейшего выздоровления, а болельщикам - возвращения футбола, — сказано в заявлении лиги.
Игра "Шинник" — "Енисей" должна была состояться завтра, 13 сентября.
Официально: ФНЛ объявила об отмене матча "Шинник" — "Енисей"
Футбольная национальная лига отменила игру 9-го тура "Шинник" — "Енисей".
Фото: AFP
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