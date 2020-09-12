Официально: ФНЛ объявила об отмене матча "Шинник" — "Енисей"

Футбольная национальная лига отменила игру 9-го тура "Шинник" — "Енисей".

Фото: AFP

Такое решение принято после заражения коронавирусом нескольких игроков и персонала "Енисея". Вся команда была вынуждена сесть на карантин.



Как сообщает сайт лиги, решение о судьбе матча примет КДК РФС.



— Футбольная Национальная Лига искренне сожалеет о сложившейся ситуации и желает футболистам "Енисея" скорейшего выздоровления, а болельщикам - возвращения футбола, — сказано в заявлении лиги.



Игра "Шинник" — "Енисей" должна была состояться завтра, 13 сентября.