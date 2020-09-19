— В Красноярск никогда бы не поехал, если бы это не был мой родной город, конечно, жалко его покидать, но сложилась такая ситуация, что никому ничего не надо, кроме меня, директора клуба Алексея Ивахова и министра спорта Павла Ростовцева. Столько финансовых проблем, а помощи никакой ни от кого нет, — рассказал тренер в эфире ТАСС.
Тарханов рассчитывал, что после победы над "Крыльями Советов" его, директора пригласят для обсуждения дальнейшего продвижения, но ему не поступил ни один звонок. Тренер рассказал, что после этого он и решил, что уйдет.
"Енисей" после девяти туров ФНЛ идёт на 13-м месте с 14 очками.
Ранее стало известно, что Тарханов возглавит болгарскую "Славию".
Тарханов: в "Енисее" столько финансовых проблем, а помощи никакой ни от кого нет
Главный тренер "Енисея" Александр Тарханов рассказал о ситуации в команде.
Фото: РИА Новости / Павел Лисицин
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