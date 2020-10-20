Юран назначен главным тренером "СКА-Хабаровска"

СЕРГЕЙ ЮРАН – НОВЫЙ ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «СКА-ХАБАРОВСК»



Новым главным тренером ФК «СКА-Хабаровск» стал известный российский наставник Сергей Юран. Контракт с 51-летним специалистом подписан до конца сезона.

Добро пожаловать в Хабаровск, Сергей Николаевич!https://t.co/pTijkvTQRP pic.twitter.com/rQH1uTCc8A