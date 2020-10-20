Юран назначен главным тренером "СКА-Хабаровска"

СЕРГЕЙ ЮРАН – НОВЫЙ ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «СКА-ХАБАРОВСК»— ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska) October 20, 2020
Новым главным тренером ФК «СКА-Хабаровск» стал известный российский наставник Сергей Юран. Контракт с 51-летним специалистом подписан до конца сезона.
Добро пожаловать в Хабаровск, Сергей Николаевич!https://t.co/pTijkvTQRP pic.twitter.com/rQH1uTCc8A
Сергей Юран стал новым главным тренером "СКА-Хабаровска", сообщает официальный твиттер дальневосточного клуба. Соглашение с 51-летним специалистом заключено до конца сезона.
Последним местом работы Сергея Николаевича стали "Химки" - он принял команду в январе 2020 года и был скандально уволен в июле. Под руководством Юрана подмосковный клуб набрал 7 очков в 3 матчах ФНЛ, пробился в финал Кубка России, обыграв в гостях "Урал" (3:1), но в решающей встрече уступил трофей "Зениту" (0:1). "СКА-Хабаровск" после 8-матчевой безвыигрышной серии (=3-5) набрал 18 очков за 16 матчей и занимает 14 место, находясь в 4 очках от зоны вылета.