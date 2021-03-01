Дефекты в конструкции "Самара-Арены" устранит подрядчик по гарантии

Директор ГАУ СО "Самара-Арена" Виталий Иванов сообщил о выявлении дефектов на "Самара-Арене".
Фото: ТАСС
"ГАУ "Самара-Арена" получило комиссионное заключение от компании "Стальпроект" (авторы проекта металлоконструкций - прим. Rusfootball.info и ПСО "Казань" (генподрядчик - прим. Rusfootball.info) по дефекту, который появился на стадионе 17 февраля, когда случился разрыв сварочного шва на одной из горизонтальных связей. Согласно заключению, дефект носит локальный характер, он не повлиял на соседние элементы, устраняется путем замены соединения. Это не несущая балка, а элемент многосоставной системы металлоконструкций объекта. Комиссионное обследование и анализ показали, что причина появления дефекта - некачественное выполнение сварочного шва", - сказал Иванов.

Пресс-секретарь ПСО "Казань" Светлана Брайловская сообщила, что в данный момент проводятся мероприятия по устранению трещины. С ее слов, дефект не представляет опасности. Все конструкции были проверены соответствующими органами в том числе при помощи ультразвукового метода контроля.

"Крылья Советов" знают об этой ситуации на своей домашней арене. Ближайший матч Футбольной национальной лиги против "Чертаново" самарский клуб сыграет на резервном стадионе "Металлург". Игра должна пройти 6 марта.

"Самара-Арена" была построена к чемпионату мира 2018 года, который прошел в России. На самарском стадионе прошли матчи Уругвай - Россия (3:0), Дания - Австралия (1:1), Коста-Рика - Сербия (0:1), Сенегал - Колумбия (0:1), Бразилия - Мексика (2:0) и Швеция - Англия (0:2).

Сейчас на этой арене свои матчи проводит "Крылья Советов". Команда идет на первом месте в ФНЛ, набрав в 27-ми матчах 58 очков.

Источник: ТАСС

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Теги: Крылья Советов Самара Арена
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