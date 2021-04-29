Гендиректор "Крыльев" отреагировал на возможный приход Гинера и Бабаева в клуб

Генеральный директор "Крыльев" Евгений Калакуцкий прокомментировал новость о возможном приходе Евгения Гинера и Романа Бабаева в самарский клуб.

Фото: ПФК ЦСКА