"Не знаю, как комментировать эту информацию. Во-первых, мне ничего неизвестно. Во-вторых, думаю, что у Евгения Ленноровича и Романа Юрьевича в ЦСКА все неплохо получается. Да, информация где-то появлялась. Но как я могу комментировать, если ничего не знаю? Мне тяжело судить, даже предположить, на чем это строится", - заявил Калакуцкий.
Ранее появилась информация, что президент ЦСКА с 2001 года Евгений Гинер и многолетний генеральный директор красно-синих Роман Бабаев могут перейти на работу в самарские "Крылья Советов". Официальный твиттер-аккаунт "армейцев" отреагировал на эту информацию "Песней о слухах" Владимира Высоцкого.
"Крылья Советов" занимают 1-е место в таблице Футбольной национальной лиги. В 38-ми матчах самарский клуб набрал 89 очков. В последнем туре "Крылья" разгромили "Торпедо" (5:1). 2 мая самарцы в гостях сыграют против "Акрона". Начало матча - в 13:00 мск.
Источник: Чемпионат
Источник: Гинер и Бабаев могут перейти на работу в "Крылья Советов"
ЦСКА отреагировал на слухи вокруг Бабаева и Гинера песней Высоцкого (видео)
Дюков прокомментировал возможный уход Гинера из ЦСКА в "Крылья Советов"
Гендиректор "Крыльев" отреагировал на возможный приход Гинера и Бабаева в клуб
Генеральный директор "Крыльев" Евгений Калакуцкий прокомментировал новость о возможном приходе Евгения Гинера и Романа Бабаева в самарский клуб.
Фото: ПФК ЦСКА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!