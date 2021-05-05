"Главный феномен ФНЛ сезона-2020/21". РФС поздравил Сергеева с новым рекордом

– Иван Сергеев из «Крыльев Советов» — главный феномен ФНЛ сезона-2020/21. 39 голов в 40 матчах и новый бомбардирский рекорд лиги — это мощно. А впереди еще два тура, в которых нападающих может забить больше. Поздравляем Ивана с достижением, – написала пресс-служба РФС.
Иван Сергеев из «Крыльев Советов» – главный феномен ФНЛ сезона-2020/21. 39 голов в 40 матчах и новый бомбардирский рекорд лиги – это мощно. А впереди ещё два тура, в которых нападающих может забить больше. Поздравляем Ивана с достижением ? pic.twitter.com/dyEEWJHyrB— РФС (@rfsruofficial) May 6, 2021
Напомним, "Крылья Советов" одержали победу над второй командой "Спартака" в перенесенном матче 35-го тура Футбольной национально лиги (2:0). Оба гола на свой счет записал форвард Иван Сергее. В текущем сезоне он забил 39 голов в 40 играх, побив бомбардирский рекорд ФНЛ. Прежним рекордсменом был Андрей Федьков, забивший 38 голов за "Терек" в 2004 году.
Кроме того, благодаря победе над красно-белыми самарский клуб досрочно завоевал золотые медали ФНЛ, набрав 95 очков в 40 матчах. Следующую игру подопечные Игоря Осинькина проведут 8 мая с "Краснодар-2".