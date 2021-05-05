"Главный феномен ФНЛ сезона-2020/21". РФС поздравил Сергеева с новым рекордом

Иван Сергеев из «Крыльев Советов» – главный феномен ФНЛ сезона-2020/21. 39 голов в 40 матчах и новый бомбардирский рекорд лиги – это мощно. А впереди ещё два тура, в которых нападающих может забить больше. Поздравляем Ивана с достижением ? pic.twitter.com/dyEEWJHyrB